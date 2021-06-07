料需求減緩，上周五國際鐵礦石回落逾1%；因中國即將迎來雨季，市場預估建設工程放緩，進而抑制鋼鐵需求，令國際鐵礦石價格回落逾1%，並結束連續4個交易日漲勢。

上周五(4日) 62%國際鐵礦石價約跌1.4%，65%國際鐵礦石價約跌1.2%，58%國際鐵礦石價約跌1.1%；英國鐵礦石約跌1.7%；美國鐵礦石約跌1.4%。

大連期交所9月鐵礦石期約跌1.8%，近月焦煤持平，焦炭持平；上海期交所近月螺紋鋼約漲0.2%，熱軋板捲約跌0.7%，不鏽鋼約跌2.3%。(商品行情網)

(時報資訊)