新北外籍移工確診後失聯 龜山落網急送檢疫所（新北市警局提供）

新北市政府衛生局日前通報刑事警察大隊協尋1名逃逸外籍移工為失聯確診對象，刑事警察隊立即組成專案小組積極追查行蹤，所幸不到二天即循線至桃園市龜山區1處社區掌握藏匿住所，經協請桃園市政府衛生局、龜山分局等單位支援協助，順利尋獲失聯確診逃逸外籍移工，並隨即由桃園市衛生局人員派遣專車載送檢疫所隔離治療。

警方調查，印尼籍瑪00（女性，40歲）去年來台擔任看護工作，今年1月下旬突然離去不見蹤影，大約三天前依約前往新北市某醫院準備從事臨時看護工作，途經醫院體溫檢測站發現體溫異常，醫護人員立即做快篩顯示陽性反應而遭禁止入院，二天後確診即失聯。刑事警察大隊展開全力追查，案經調閱沿途監錄系統，並運用科技追查，於昨(6)日晚間順利循線在桃園將她尋獲到案，後續交由桃園市政府衛生局安排隔離事宜。

新北警局統計，自5月中旬疫情升溫以來，截至昨日新北共有756名確診者因第一時間無法聯繫而被列為失聯對象，經本局刑事警察大隊動員外勤警力投入協尋工作，以偵辦刑案手法分析個案人際關係，多方查訪確認行蹤，這756名失聯個案均已全數尋獲。警方也呼籲民眾，在篩檢時務必提供正確聯絡方式，以利衛生局後續能在最快時間給予協助。

(中時新聞網)