台南市政府公告的「端午守護台南行動」，因祭出獎金鼓勵民眾檢舉未接受篩檢的返鄉民眾，引發外界諸多批評。台南政治團體「台南新芽」7日舉副總統、前台南市長賴清德的話「我們對抗的是病毒，不是病人」說，鼓勵市民相互檢舉絕非民眾期待，呼籲市府撤回此一政策，

市府提出的「端午守護台南行動」措施，除民眾持退票證明即可申請200元補助外，還有檢舉返鄉民眾未篩檢，一旦快篩結果呈陽性反應，將發給獎金1000元、PCR陽性確診給1萬元。該措施公告後，網路上立即出現許多討論，甚至有人認為，此舉無異變相鼓勵確診者到台南篩檢，能與檢舉者一起分獎金。

對此，台南新芽認為，該政策的思維與先前被衛福部撤銷的離島全面篩檢令頗為相似，都是想達到對返鄉或入市民眾進行快篩的效果，但因進入台南市範圍的交通管道十分多元，包括飛機、高鐵、台鐵、客運、自駕甚至步行，無法如離島可嚴守出入口，因此無法達到強制的效果。

台南新芽還表示，各縣市針對違反防疫規定開罰案例所在多有，但檢舉獎金除此次台南市外，僅有桃園市提供檢舉違法營業廠商獎金，但差別在於台南的政策鼓勵對未違法的民眾相互檢舉，桃園則是鼓勵檢舉違法營業廠商，兩者恐難等而視之。

此外，市長黃偉哲回應外界質疑時回應指出，「篩檢是鼓勵性質，就算被通報的返鄉者拒絕快篩，不會強迫也不會處罰」，如此一來通報的意義何在？是為了讓市府可以蒐集返鄉或進入本市的外縣市民眾個資嗎？況且目前也未見執行該政策的細節說明，像是通報後如何鼓勵被通報者快篩、現有快篩量能是否足夠等等。

至於台南市議員也多人反映，網路上甚至有人鼓勵疑似確診者到台南接受篩檢以便分潤獎金，這些亂象實足以證明該政策不但無法達到家戶聯防的效果，甚至可能造成鼓勵移動的風險，市府應三思此一政策的可行性，並考慮以其他方式替代。

台南新芽強調，副總統賴清德也曾表示「我們對抗的是病毒，不是病人」，因此鼓勵市民相互檢舉絕非民眾期待，誠懇呼籲市府撤回此一政策，並將防疫重點置於如何細緻、確實的落實中央防疫政策，對於新政策的提出應更為謹慎。

黃偉哲則認為，端午節返鄉旅行帶來的健康危害相當大，市府考量這項政策利大於弊，幾經思索後，才決定推行；他還重申並非外界誤解的獵巫，也沒有巫可獵。倘若遭通報者拒絕快篩，不會強迫、不會處罰，一切以鼓勵為主。

(中時 )