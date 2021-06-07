（15：12更新）據美聯社報導，巴基斯坦聯邦鐵道部長史瓦帝（Azam Swati）表示，死亡人數攀升至至少35人，數十人受傷。另外當地警察局長圖菲爾（Umar Tufail）表示，還有15-20人卡在車廂裡。

#JUSTIN: Pakistan Train Accident. Millat Express (UP) collides with Sir Sayyed Express (DN).Incident happened near Daharki (in between Sukkur & Sadiqabad). Many casualties expected. #Pakistan pic.twitter.com/j22gbEpN8C — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) June 7, 2021

外媒報導，巴基斯坦今（7）日發生火車相撞重大事故，傳出至今至少造成30人死亡。

30 killed more than 45 injured in Daharki #Sindh when two #train collided thin morning. Only police and district administration are at the spot. No #Railways rescue or @pdmasindhpk @PdmapunjabO or @ndmapk active right now. pic.twitter.com/QfmbpQBySV — Azhar Hussain (@husainazhar) June 7, 2021

綜合英國《每日星報》（Daily Star）、巴基斯坦當亞電視台（Dunya TV）7日報導，巴基斯坦2輛火車Millat Express及Sir Syed Express今日清晨行經東部信德省（Sindh）城鎮Daharki地段時相撞，《每日星報》報導造成30人喪命、超過45人受傷，不過當亞電視台報導至少10人喪命。

當亞電視台引述消息人士指出，Millat Express先出軌，好幾節車廂倒在對向鐵軌上，Sir Syed Express從對向鐵軌行駛而來時直接撞上這些車廂，導致更嚴重的災情。

現場畫面顯示，火車嚴重出軌，部份車廂傾倒在鐵道上，也有車廂直接倒在鐵軌旁的田埂上。許多乘客已經自行爬出車廂脫困，路邊似乎也躺有遺體。

消息人士指出，還有乘客卡在車廂裡，因此死亡人數可能會再攀升。

目前救難隊員已經在現場進行搜救，當地政府也已經宣布當地醫院進入緊急狀態，要求優先救治傷患。

(中時新聞網)