大陸國家衛健委6日通報，截至6月5日，全大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，累計報告接種新冠病毒疫苗7億6306萬劑次；截至6月4日，累計向80多個國家捐贈、向40多個國家出口疫苗3億5701萬劑，同時大陸滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗已也累計在全球90多個國家和地區獲批上市或緊急使用。

據央視引述大陸國家衛生健康委副主任曾益新表示，目前來看病毒仍在不斷變異，但還在疫苗防控範圍內，強調要繼續觀察病毒的變異，一旦病毒的變異超出現在疫苗防控範圍，就要對疫苗進行升級、改造，升級到兩價疫苗，甚至三價疫苗來防控。

大陸國家衛健委指出，在新冠病毒疫苗研發、生產、使用等方面均在積極開展國際合作。部分疫苗研發單位元已經與阿拉伯聯合大公國、巴西、烏茲別克、菲律賓、巴基斯坦等20多個國家的相關機構合作展開Ⅲ期臨床試驗。

同時有部分疫苗研發單位，正在與國外企業合作核酸疫苗研發，部分疫苗研發單位獲得流行病防範創新聯盟經費支持，目前也正進行境外Ⅱ／Ⅲ期臨床試驗。

生產方面，大陸疫苗生產企業與多個發展中國家展開合作，迅速推進疫苗的大規模生產。部分企業生產的原液已運往巴西、印尼、埃及、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、馬來西亞等國，並啟動境外分包裝工作。

(旺報 )