遠距辦公、教學等新常態需求帶動平板市場持續增溫，根據市調機構IDC數據，2021年首季全球平板出貨量達3,990萬台、年增55.2%。三星電子今（7）日宣布在台推出Galaxy Tab S7 FE 5G與Galaxy Tab A7 Lite，提供多元平板陣容，滿足消費者個人化需求。

不論是「Work From Home」或「Stay At Home」，Galaxy Tab S7 FE 5G搭載5G超高速連網，使用者可體驗流暢連線快感；採用12.4吋大螢幕與窄邊框設計，創造沉浸式視野。配備10,090mAh電量與支援閃電快充2.0，長時間使用精彩不斷電。隨附超低延遲的S Pen，讓使用者於靈感乍現時，可盡情揮灑創意。透過Samsung Notes應用程式可輕鬆編輯文件、新增備註，或使用語音同步筆記打造專屬課堂心得；而當視訊會議需要同時抄寫資料、查詢網頁時，運用多重視窗功能，即可快速展開多工作業。針對現代人多裝置連接需求，其搭載「自動切換其他裝置」功能，可無縫串聯三星耳機、手機等裝置，當突遇來電，無須重新配對設備，耳機即能自動切換當下使用音源，開啟高效智慧生活。

Galaxy Tab S7 FE 5G提供星動綠、星動黑款式。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

居家學習時期，平板成為不可或缺的重要工具，針對輕量使用者打造的Galaxy Tab A7 Lite搭載8.7吋螢幕、杜比全景聲技術與5,100mAh電量，為長時間的線上課程提供聽、視覺雙重享受。輕巧機身讓你不論家中在何處，皆可隨時展開學習。內建Samsung Kids兒童模式提供多款數位遊戲，可從遊戲中學習邏輯思考，進行音樂創作、數位繪畫，宛若居家數位才藝班！而當父母忙於辦公時，則可開啟「兒童模式」，設定特定應用程式、瀏覽網站及使用時間等，讓孩童盡情探索數位世界更放心，成為居家遊樂時光的最佳玩伴。

Galaxy Tab A7 Lite共有灰色與銀色。（三星提供／黃慧雯台北傳真）

Galaxy Tab S7 FE 5G共推出星動綠、星動黑兩色，單機建議售價NT$19,900，預計6月18日起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市；Galaxy Tab A7 Lite共推出4GB+64GB Wi-Fi版及3GB+32GB LTE版，皆有灰、銀兩色選擇，建議售價NT$5,490，預計6月中旬起於全台三星智慧館、三星商城及各大經銷通路上市；另同步上市多款功能與外型兼具的周邊配件，包含書本式皮套、薄型鍵盤皮套，及全新款透明防撞背蓋、立架式保護皮套可選。

消費者凡於6月18日至8月31日期間購買Galaxy Tab S7 FE 5G星動綠鍵盤套裝組，包含Galaxy Tab S7 FE 5G乙台及薄型鍵盤皮套乙組，即加贈「ITFIT雙模無線滑鼠」；購買Galaxy Tab S7 FE 5G單機版登錄即贈書本式皮套，為平板增添多一層保護力。

(科技)