陳姓男子前年參加友人餐敘後，護送1名酒醉女子回家，見對方醉醺醺，竟起色心，假藉攀談對她摸奶、掀裙襲陰，還將手指伸進下體，女子因反抗致雙手黑青，但女子酒醒後發現雙手黑青，調閱監視器才知被陳性侵，報警提告。台北地檢署依強制性交等罪起訴陳男。

起訴指出，陳男2019年1月22日晚間參加友人聚餐，第一次與被害女子見面，酒過三巡，陳見她頗有醉意，在聚餐結束後，陳護送她搭小黃返回其租屋處。

陳男離去時，因看見女子上樓時搖搖晃晃，認為對方酒醉，有機可乘，1分鐘後再折返女子租屋處門口按電鈴，並打算自行開門進入，但女子因聽聞門口有聲響，遂開門查看，發現陳男站在門口。

陳男即藉故與女子攀談，觀察到女子講話大舌頭、身體搖晃，確認女子已酒醉，即對她毛手毛腳，女子因而抗拒、推擋、轉身，但陳男多次用手撫摸胸部、強行掀開她裙子撫摸屁股及下體，甚至用手指插入。

女子因出手抗拒，與陳男拉扯時，導致她右手背、左手臂多處挫傷瘀青，陳男還藉口要借廁所，要求進入女子租屋處，但女子拒絕，陳男才悻然離去。

翌日女子酒醒，看見雙手有多處不明瘀青，卻一直想不起前晚究竟發生什麼事，遂自行調閱租屋處走道前面的監視器畫面，才發現是陳男性侵她，報警提告。檢察官依據監視器畫面，認定陳男涉犯強制性交、強制猥褻罪，依法起訴。

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(中時 )