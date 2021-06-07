駕駛向警方表示，因為路面積水所以造成車輛失控，打滑撞到中央分隔島，再將路燈撞斷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局員警立即到場維持交通秩序，協助處理將肇禍車輛拖離現場，恢復交通順暢。（民眾提供／盧金足台中傳真）

駕駛向警方表示，因為路面積水所以造成車輛失控，打滑撞到中央分隔島，再將路燈撞斷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台74快速公路是台中市重要交通要道，也常造成車流量暴增，一名50歲林姓駕駛駕車6日下午近4時，開車行經台74快速公路14C14燈桿往南路段時，竟衝撞到中央分隔島，再將路燈撞斷，連輪胎都撞飛，幸未與其他車輛發生碰撞，駕駛腰部受傷，經警方酒測並未飲酒，初判肇禍原因，疑是未注意車前狀況，確實肇因還要警方進一步查釐清。

交通事故發生後，台中市警察局第六分局員警立即到場維持交通秩序，協助救援處理將肇禍車輛拖離現場，恢復交通順暢。

連日來豪大雨，影響行車視線，路面也有溼滑之虞，一名林姓駕駛6日駕車沿台74中間車道向左變換至內側車道，往南屯區方向行駛時，卻撞擊到中央分隔島，衝力太大連路燈也被撞斷，未好下午時段不是上下班流量高峰期，未與其他車輛發生碰撞。

車子衝撞後驚魂未定的駕駛向警方表示，因為路面積水所以造成車輛失控，打滑撞到中央分隔島，再將路燈撞斷，強大衝撞力造成前車頭及後車尾受損，後輪的輪胎遭撞擊後脫落，顯見衝力之強。

這場交通事故造成駕駛腰部受傷，車燈也攔腰折斷，人受傷加上車損，與路燈公物復原責任不貲，幸駕駛命大，後續責任與肇禍原因，警方還要進一步調查釐清。

(中時 )