【旅奇傳媒/記者-張偉浩】美國在五月有近一半（約40％）成人完成疫苗接種，加上適逢5月國殤日連假，以及拜登政府宣布打疫苗不必戴口罩的推波助瀾之下，全美出現報復性旅遊潮。根據美國汽車協會估計，約3,700萬人次開車出遊，比去年同期多6成；美國旅遊協會最新調查，77％美國人今夏至少會旅遊一次，比去年的29％還多。

航空部分，許多州際航班大熱賣，回到疫情前8到9成水準，連帶皇家加勒比遊輪集團旗下「名人遊輪」宣布，旗下愛極號（CELEBRITY EDGE）將於6／26復航，成為今年美國首艘恢復營運的遊輪。

美國遊輪業自新冠疫情爆發以來已停運一年多，隨着防疫規定陸續放寬，公司聲明指出，愛極號會遵守疾病控制與預防中心（CDC）的新冠疫苗接種指引，要求95％船員和乘客完成接種後才能登船。

根據CDC規定，若要在美國水域航行，遊輪可通過預先試航，或在符合疫苗接種要求下復航。皇家加勒比行政總裁費恩指出，名人遊輪會向CDC提交95％船員已完成接種的證明，並制訂航行的詳細計劃和航線，確保95％乘客在登船前已打針。

此外，將允許少數16歲及以下的客人或其他沒有接種疫苗的客人出航（登船時提供3日內PCR檢測陰性的報告方可登船），以保持 CDC要求的95％的旅客疫苗接種率。但從8／1開始，所有12歲及以上的客人都必須完全接種疫苗，以確保更高安全性。

▲首創的魔毯─Magic Carpet餐飲區域。 圖：名人遊輪／提供

▲屋頂花園─Rooftop Garden。 圖：名人遊輪／提供

名人遊輪愛極號（CelebrityEDGE）擁有英籍名建築設計師Tom Wright、好萊塢明星御用設計師Kelly Hoppen，以及打造主要大廳的Jouin Manku，多位優秀的設計師，利用3DVR技術設計打造。包括首創的魔毯─Magic Carpet、伊甸園─Eden、屋頂花園─Rooftop Garden、無限陽台─Infinite Veranda、EDGEVilla、Iconic Suite─全新艙房，更透過廚師與表演人員、芳療師，讓時尚摩登的硬體設計中賦予獨特的靈魂，為旅客帶來多樣全新體驗。

▲Iconic Suite─全新艙房。 圖：名人遊輪／提供

愛極號推出首個航行為期7天的加勒比海巡遊，將從羅德岱堡出發，沿途訪問科斯塔瑪雅（Costa Maya）、科蘇梅爾（Cozumel）和拿騷（Nassau）。

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(中時新聞網)