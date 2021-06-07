某國立大學4年前爆發性侵案，印度藉男研究生邀約同校的外國籍女大生到宿舍內喝酒聊天，他不顧對方多次喊stop，仍戴上保險套後性侵，女大生身心受創休學返國療養，迄今仍未復學，最高法院將他判囚3年6月，刑期執行完驅逐出境。

印度籍男研究生2017年2月13日來台就讀，同年6月17日晚上他請求女大生教導中文，謊稱其他共同的朋友都在忙，無法一起出來喝酒，女大生與他到校園內的便利商店聊天，後來因商店打烊，他於是帶著對方到男生宿舍內喝酒聊天。

18日凌晨1點，女大生喝完酒後，想要離開返回宿舍，印度籍研究生向她表示因樓梯間有其他人在，此時離開宿舍會遭他人發覺，需等到凌晨4點左右離開較妥，她可在床上休息，不料印度籍研究生卻不顧女方一直喊「stop it」加以性侵。

後來，女大生向學校性平會提出申訴，並到警局報案，她經性平會轉介學校輔導機關輔導，仍因身心創傷症狀無法改善，2017年底辦理休學返國療養、無法復學。民事部分，法院判決印度籍研究生須賠償35萬元確定。

刑事部分，嘉義地方法院判刑3年6月，但台南高分院改判無罪，經撤銷後，台南高分院更一審認定被告犯行明確，考量他否認犯行，未賠償被害人所受之損害，也未達成和解，判刑3年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

(中時 )