大陸已有21個新冠疫苗進入臨床試驗階段 11:102021/06/07 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸已有21個新冠疫苗進入臨床試驗階段。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新華社報導，大陸國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新表示，大陸已有21個新冠疫苗進入臨床試驗階段。 曾益新表示，目前有4個疫苗在國內獲批附條件上市，3個疫苗在國內獲批緊急使用，8個疫苗在國外獲批開展Ⅲ期臨床試驗，1個mRNA疫苗在國外獲倫理批准，實現了境外臨床試驗滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗技術路線的全面覆蓋。 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 陸捐贈出口3.5億劑疫苗 密切監測變異進行升級 (旺報 ) #新冠肺炎 #大陸 #疫苗 #獲批 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 守住護國神山 科技部擬定三大科學園區人員10天打完疫苗 19:592021/06/07 生活 大數據揭綠營負面聲量再創高峰 未從日美捐贈疫苗受益 16:532021/06/07 政治 消滅電子廠疫情 醫籲全廠保護性全面接種疫苗 14:052021/06/07 生活 15萬劑莫德納疫苗完成檢驗封緘 交疾管署配發 16:412021/06/07 生活 追隨老蕭在大陸打疫苗 潘美辰狂讚沒副作用曝身體狀況 16:232021/06/07 娛樂 APEC貿易部長會議 聲明加速新冠肺炎疫苗通關放行 14:112021/06/07 財經 才爆國產疫苗選錯技術 中研院士陳培哲請辭疫苗審查委員 18:062021/06/07 生活 社區傳播且疫苗量不足 英國在台醫師：廣灑第一劑比每人打兩劑好 11:132021/06/07 生活 柯文哲嗆中央 對付新冠沒有對付我用心 16:572021/06/07 政治 時論廣場》政府無權卡關大陸疫苗（桂宏誠） 18:252021/06/07 時論廣場 回應周玉蔻抹黑 陳培哲：5月底辭去疫苗審查委員才對外發言 18:462021/06/07 生活 兩岸熱門新聞 中共海軍艦隊穿越蘇拉威西海 遠征西太平洋實戰演練 - 政經 北京軍事自信暴漲 美專家：即使美方干預 中國仍將武統台灣 - 兩岸 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 華為開始投資光刻機領域 成第7大股東 - 兩岸 - 旺報 美國議員閃電訪台贈疫苗 國台辦：停止官方往來和軍事聯繫 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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