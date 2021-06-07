根據新華社報導，大陸國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新表示，大陸已有21個新冠疫苗進入臨床試驗階段。

曾益新表示，目前有4個疫苗在國內獲批附條件上市，3個疫苗在國內獲批緊急使用，8個疫苗在國外獲批開展Ⅲ期臨床試驗，1個mRNA疫苗在國外獲倫理批准，實現了境外臨床試驗滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗技術路線的全面覆蓋。

(旺報 )