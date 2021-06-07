PG and the rest of the Clippers showed love to Luka 🤝



A great series. pic.twitter.com/yDcWk7ySAE — Bleacher Report (@BleacherReport) June 6, 2021

前役才傳出在板凳席怒罵自家總教練卡萊爾別亂喊暫停的獨行俠後衛東契奇，7日在獨行俠111比126不敵快艇遭到淘汰後，快艇前鋒保羅喬治跟他說了一些鼓勵的話，隨即脫掉身上球衣送給東契奇，沒想到東契奇竟然沒有當場也脫球衣回贈喬治。

東契奇當時拿到保羅喬治球衣之後，隨即轉身跟其他快艇球員一一致意，隨即引發批評他耍大牌的爭議，也讓他在賽後記者會上連忙解釋，自己只是不想在場上跟喬治互換球衣，「我們確實交換了球衣，之後我在休息室送他一件我的球衣。」

可是保羅喬治都當場脫球衣送他，東契奇卻用這種方式回應對方敬意，難免給人不太尊重對方感覺，畢竟他在這場搶7大戰交出46分、14助攻與7籃板的驚人數據，獨行俠仍遭淘汰出局，內心總是會有不滿，會有這種方式表達也屬正常。

隨著獨行俠今年又在首輪提前淘汰，外界不免擔心才被東契奇如此侮辱的卡萊爾，是否也會下台負責？幸好獨行俠老闆庫班隨即表達力挺，「卡萊爾哪裡也不會去，讓我告訴你我怎樣看待教練，不要為了改變而改變，除非你認識的某人更好！」

(中時 )