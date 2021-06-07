美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率訪問團，昨（6）日快閃訪問台灣，其中達克沃絲因坐輪椅引發關注。不過，有網友竟稱美國派一個「殘廢女」來台，讓PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）氣炸表示，「同為台灣人，我真的感到不齒。」

訪台的三名美國參議員中，唯一一名女參議員達克沃絲坐著輪椅，事實上，她為泰國裔美國人，美國陸軍退役中校，曾是國民警衛隊黑鷹直升機飛行員，在伊拉克執行任務時失去雙腿，獲得紫心勳章，以中校退伍。

網友竟稱美國派一個「殘廢女」來台。（圖／摘自黃瓊慧臉書）

黃瓊慧昨在臉書貼出一張PTT留言截圖，對於網友譏諷「笑死，派一個殘費（廢）女過來」，她表示，希望政治立場不同之人，對身障人士起碼保有基本尊重，不管對方是他國政府官員或一般民眾，都不應該受到如此嘲笑；而此舉除了表現出不屑美國疫苗外，只能靠訕笑他人身體殘缺來顯示自己似乎高人一等，「同為台灣人，我真的感到不齒」。

對此，有網友在黃瓊慧的貼文下方留言指出，該PTT鄉民是有名的網路壞分子，每次留言都超偏激，這帳號不用跟跟他太認真，「就有人抓出他2018年就在酸dpp了，反串？」 「會笑人家身體缺陷的人，絕對不是好人，不管是不是反串」「沒有人性的嘴巴」。

(中時新聞網)