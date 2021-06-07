品牌服飾廠持續對環保材質要求，環保紗占營收比重已達三成的宏益(1452)，在疫情趨緩下，營運動能恢復較一般紡纖廠快，法人看好宏益的環保概念股3R題材。宏益5月營收1.66億元，年增連續第2個月3位數成長，累計前5月營收為8.4億元，年增86%。

法人指出，這波營運動能，除原料供應短缺，下游提前補庫存需求外，品牌服飾廠恢復營運成長，對環保紗需求強勁，市場對複合紗需求全面拉升。宏益目前訂單能見度都達2個月以上。

宏益表示，由於國際對環保概念的重視，環保產品需求大幅增加，公司業已取得全球回收標準認證，除符合市場所需外，亦善盡企業社會責任，共同為減緩地球暖化盡一份心力。但資金行情蓬勃帶動區域貨幣走升態勢，新臺幣欲貶不易，且區域經濟貿易保護主義方興未艾，公司審慎因應。

宏益去年全年稅後盈餘為0.97億元，EPS為0.74元；但今年首季宏益稅後就達1.35億元，賺贏去年全年，EPS達1.01元。

宏益3月底資產為29.9億元，負債為2.12億元，負債比僅有7%，每股淨值達20.23元。首季毛利率 20%，營益率為13%，業外收入達0.82億元。

宏益的轉投資股票中，從第一季底財報揭露顯示包括：南紡(1440)、長榮(2603)、大宇(1445)等。

法人指出，目前全球環保概念股有3R，指「Reduce、Reuse、Recycle」 (減量、重複使用及回收利用)等，宏益的環保紗比重即是3R概念股，符合中長期趨勢，該公司的財務結構健全，每年的配息亦稱穩健。

(時報資訊)