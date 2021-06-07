受惠於經濟和燃油需求前景更加明朗，周一國際原油價格再度創下多年新高，惟投資人正密切關注伊朗與世界強權之間有關於核協議的談判結果，使油價漲勢受抑。這項核協議料將使原油供應增加。

稍早前布蘭特8月期油上漲28美分或0.4%，報每桶72.17美元，創下2019年5月來新高，惟目前倒跌0.3%，報每桶71.66美元。

美國7月期油稍早前一度站上每桶70美元大關，為2018年10月以來首見，但目前小跌0.26%，報每桶69.45美元。

因歐洲和美國在夏季旅遊旺季前放寬防疫限制，帶動當地燃油需求反彈，過去兩周美國期油和布蘭特期油同步走高。

分析師表示，儘管OPEC+（石油輸出國組織和其減產盟友）逐漸放緩減產力道，但下半年全球原油需求仍將超過供應量。

伊朗與世界強權在恢復2015年核協議的談判已經放緩，以及美國鑽井平台數量減少，亦為油價帶來支撐。

伊朗和世界強權6月10日將在維也納舉行第五輪協商，主要議題可能包括美國解除對伊朗原油出口的經濟制裁。

雖然負責協調相關談判的歐盟特使曾表示，他相信本周的協商將達成協議，但其他外交高層卻表示最困難的決定還在後頭。

分析師預期，一旦解除制裁，伊朗每日原油產量將增加50萬～100 萬桶。

(時報資訊)