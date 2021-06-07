歐美疫苗陸續進到台灣，施打優先順序如何安排？英國在台醫師葉庭瑜近日在臉書發表「疫苗順序裡的數學」一文指出，如已進入社區傳播模式，以義大利經驗來看，在疫苗數量不足下，與其照標準流程打完兩劑，不如廣灑第一劑，讓更多人獲得基本的防護力，可有效降低老人的死亡率。

葉庭瑜表示，不同流病情境應有不同的疫苗順序，應分成「無本土病例模式」和「已進入社區傳播模式」，前者聚焦防堵境外感染源進入社區，後者主要在於減低死傷與維持基本社會運作。

如果是「無本土病例模式」，疫苗第一優先施打對象應是「實際照護境外移入案例的醫護檢驗暨清潔人員」、「會定期前往疫區的族群」及「邊境檢疫與維安人員」，紐澳等疫情控制得當國家皆採此疫苗順序，建立疫苗圍牆以加強邊境防堵。

若已進入「社區傳播模式」，英國的做法是施打第一順位為「長照機構居民與員工」、接著第二順位則是「80歲以上老人與第一線醫護暨社工人員」；而以義大利狀況，他們第一施打順位是「80歲以上長者、長照機構、前線醫護人員」。以義大利經驗來看，廣灑第一劑比讓每個人打兩劑的效果好。

葉庭瑜指出，台灣的下一步應該是境外防堵及境內減害，而面對境內的英國變異株與境外的其他變異株，應該擷取這兩種模型的優勢。也就是加強境外防堵並同時減低境內感染的重症機率，並且讓不同疫苗的優勢發揮在最佳防守區。

葉庭瑜說，病毒目前持續在各地變異，邊境相關人員最有機會暴露到新興變異株，因此邊境防守需要最強效的疫苗，相較於AZ或嬌生疫苗，防護力更好的mRNA疫苗對於新興變異株就更具有保護力，建議緊急將防護力最好的疫苗優先部屬在國境外圍區，建立國家的第一道防線，

與前線醫護一起。

他對台灣提出三點建議，一、 快速接種境內長者與長照機構，根本性避免醫療超載；二、強化邊境防守，加速邊境檢疫與維安人員的疫苗施打，配合定期篩檢與抗體濃度監測；三、針對不同的病毒株暴露族群，適時優化疫苗種類與間隔。

(中時 )