2021年初寒流續來襲，造成蓮霧災情，為了讓蓮霧保單有更完善的保障，屏東縣政府自107年推出全台首張三合一天氣參數型蓮霧保險，每年都依農民需求調整，今年度的保單內容，屏東縣政府也特別依據農民的需求，請保險公司進行理賠標準的修正，風速和雨量都降低理賠基準，附約的溫度險部份也改為每日最低溫9度開始起賠，理賠標準簡單且迅速。

今年蓮霧保險銷售期限，因應農民需求及疫情警戒升級相關規定，特別申請延長受理期限至6月30日止。

今年度蓮霧保險主要承保的風險有颱風風速，只要颱風路徑經過約定範圍，颱風近中心最大風速達每秒24.7公尺以上（依據交通部中央氣象局發部資料為主），約輕度颱風上限強度即可啟動理賠，降雨量風險保障並不限定於颱風期間所造成的豪雨，保險年度內連續5日累積降雨達450公釐以上雨量即啟動理賠，溫度風險保障則限定於以約定觀測站日報表之最低氣溫屏南地區低於攝氏10度，屏北地區低於攝氏9度後始賠付，溫度理賠部分根據今年低溫為啟動理賠進行修正以較符合農民實際損失狀況，風速及雨量為保險主契約，溫度為附加險可依據地區需求加保。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，為提高農民保險意願增加農作物之保障，除了行政院農業委員會補助保險費50％以外，屏東縣政府再加碼補助保險費25%，農民只要再自行負擔保險費25%，就可以獲得保險單100%的保障，由於全球氣候異常，變化狀況更是較往常劇烈，有天氣參數蓮霧保險提供農民額外保障，更能減少損失產生，相關保險細節可洽屏東縣政府農業處農會輔導科或各鄉鎮農會。

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