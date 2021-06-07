全球最大的豬肉加工企業萬洲國際6日宣布，將向公眾股東提出每股7.8港元價格，回購高至近19.17億股股份，涉資逾149.5億港元，以優化公司資本架構、提高股份的每股盈利並降低集團資金成本。

路透報導，每股7.8港元的回購價較萬洲國際6月2日午盤停牌前最後報價6.93港元及6月1日收市價6.65港元分別溢價約12.55％及17.29％，計畫回購股份占公司已發行股本約13％。

萬洲國際表示，公司控股股東及其一致行動人士將不會接納要約。倘公司提出回購股份獲悉數接納，公眾持股量所比將由約65.86％降至約60.76％，將繼續符合上市規則的公眾持股量規定。

萬洲國際並表示，公司目前預計不會有任何重大資本支出或承諾，其將於7月7日前後派付2020年度末期股息約2.38億美元，認為向股東返還資本屬合理。

萬洲自2日午後開始停牌，停牌前報6.805港元，市值為1,003億港元。萬洲國際已申請於7日恢復股份買賣，復牌股價高開10.4％報7.51港元。

(工商 )