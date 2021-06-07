立法院今天上午針對第三會期臨時會進行朝野協商，在在野黨強力要求下，行政院長蘇貞昌明後兩天都要到立法院備詢，且除了報告紓困特別預算之外，也被要求增加報告疫苗採購狀況及施打計畫。

對於立法院第三會期臨時會，各黨團同意自6月7日(星期一)下午至6月18日(星期五)召開第3會期第1次臨時會，6月7日(星期一)中午舉行程序委員會，6月7日(星期一)下午舉行第1次會議，並與6月8日(星期二)、9日(星期三)為一次會， 6月10日(星期四)、11日(星期五) 及15日(星期二)召開委員會會議； 6月16日(星期三)、17日(星期四) 及18日(星期五)為第2次會議。

臨時會處理之特定議案為行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」等案。蘇貞昌等部會首長將列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」編製經過，含疫苗採購狀況及施打計畫，並備質詢。

立法院今協商時，在野黨要求增加質詢天數、人數，因此蘇貞昌備詢天數增至兩天，質詢人數也增加，由民進黨黨團推派25人、國民黨黨團推派16人、民眾黨黨團及時代力量黨團各推派2人進行。

此外，在野黨都有要求蘇貞昌專案報告內容應該包含疫苗採購以及施打狀況，釐清國人疑慮，民進黨團總召柯建銘認為反正立委都一樣會質詢，官員都還是會回答，引來國民黨團首席副書記長陳玉珍不滿，陳玉珍嗆柯建銘，「你跟總統、院長每天相處，當然一問知道，我們怎麼問也不會知道」，柯說，「我也都不知道」，陳玉珍質疑民進黨在怕什麼？柯建銘則說，「完全沒有害怕不要亂講。」

會議一度休息五分鐘協商，最後民進黨妥協，在專案報告內容中加入「含疫苗採購狀況及施打計畫」。

(中時 )