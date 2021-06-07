大陸商務部外貿司司長李興乾表示，當前，疫情正在一些國家和地區快速蔓延，各國人民急盼疫苗的迫切心情，在國內疫苗供應十分緊張的情況下，中國盡己所能對外提供疫苗。目前已向40多個國家出口了疫苗，並確定向「新冠疫苗實施計畫（COVAX）」首批提供1000萬劑大陸疫苗。

李興乾表示，目前，中國已有21個疫苗進入臨床試驗階段，4個在國內獲批附條件上市。中國國藥、北京科興2個疫苗已經列入世衛組織緊急使用清單，充分證明大陸疫苗既是安全的，也是有效的。

李興乾表示，鼓勵疫苗產品已在中國附條件上市的4家生產企業積極擴大出口。為確保疫苗產品品質和安全，支援中國國藥、北京科興和天津康希諾公司以自營方式組織出口，歡迎有需求的國家和國際組織與這些企業直接開展洽談合作。

他表示，繼續支援中國企業加強與世衛組織和「新冠疫苗實施計畫（COVAX）」交流合作，積極支持對外開展疫苗聯合研發與合作生產。

(旺報 )