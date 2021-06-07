本土疫情嚴峻，行政院今早宣布全國三級警戒管制再延長2周至28日，不過外界質疑疫情延燒，可能須考慮警戒升級可能。對此，新北市長侯友宜表示，目前未看到疫情大幅趨緩的趨勢，但新北已用最高等級的強化三級，落實低度活動，目前仍是以警戒強化三級為主要方式。

侯友宜表示，目前為止，沒有看到疫情大幅趨緩的趨勢，疫情仍然嚴峻，新北市已經用最高等級的強化三級，未來關鍵時間，還會持續監控，目前看不出有解封的條件，也看不出有樂觀的本錢，所以未來還是要持續不斷的低度活動。

侯友宜說，大家面對這樣的困境，還是要持續保持警戒三級，希望能夠有效的控制疫情以外，也盼看到整個疫情是往下走的，所以目前還是以警戒強化三級為最主要的方式。

另外台南市長黃偉哲祭出獎金要求旅外人士退訂車票，被控是歧視南返者，侯友宜僅表示，市民們在端午過節宅在家，盡量低度活動，用視訊代替返鄉，希望市民用低度活動落實防疫。

(中時 )