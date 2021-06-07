京元電子爆發移工群聚染疫，威脅半導體「護國神山群」，新竹市長林智堅6日宣布，組成竹竹苗防疫作戰聯盟，設置社區篩檢站，守住疫情。對此，國民黨立委李德維直言，當時台中市長盧秀燕要擴大篩檢，遭衛福部長陳時中批評，結果現在林智堅也要幹了，「不就突顯民進黨政府事到如今還在黨同伐異，政治防疫，政客的腦洞，比病毒的破口，更可怕」。

李德維今（7日）在臉書發文表示，移工群聚感染擴大，若擴大篩檢能有助於疫情控管，他都支持。但是，不過就在幾天之前，金門，馬祖，澎湖等離島外島要在航空站設置快篩站時，陳時中說什麼「難以接受」、「違法」，還下令強制撤除，蘇貞昌說什麼這是「國中有國」的亂象，一群綠營公職民代，側翼粉專名嘴口誅筆伐，把幾位外島離島的縣市長講成大逆不道。

李德維更指出，陳時中前幾日還點名盧秀燕，說台中市快篩「偽陽性」高，造成醫療負擔，結果昨天又說「鼓勵各縣市設置快篩站」掌握疫情，李德維直言，確實，朝令有錯，夕改又何妨，但是台中市的例子，讓他懷疑過去一年「惜篩如金」的指揮中心，既有思維，是否能應付病毒已經在社區擴散的局面，而新竹市的例子，則突顯民進黨政府事到如今還在黨同伐異，政治防疫，政客的腦洞，比病毒的破口，更可怕！

許多網友也在其PO文底下留言表示，「治國無方，就會東牽西牽，到頭來倒楣的，還是平民百姓」、「贊同李德維立委的說法，執政黨是雙標黨」。

(中時新聞網)