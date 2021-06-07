鄧超、孫儷是大陸演藝圈的模範夫妻檔，兩人從相愛到結婚生子，愛情長跑超過15年，親民的小倆口也樂於在社群平台分享生活點滴，粉絲都愛看他們「相愛相殺」，而今（7日）是鄧超與孫儷迎接結婚10周年的日子，孫儷一早就感性發文，但鄧超則歪樓留言：「你的手臂不胖」，讓網全看傻。

鄧超和孫儷在2005年合作電視劇《幸福像花兒一樣》擦出愛火，小倆口在2010年登記結婚，並在隔年舉辦婚禮，而今天就是鄧超與孫儷婚禮10週年的日子，孫儷一早就曬出夫妻和孩子的合照，並感性寫下：「我們共同走過春夏秋冬、感受喜怒哀樂，10年了，祝福現在，期待未來」。

隨後鄧超則轉貼孫儷發文，並寫下：「你的手臂不胖」，有網友認為是寵妻，紛紛留言驚呼：「一營業就是一碗狗糧」、「救命好甜」、「好幸福」，不過也有狂虧鄧超：「你說錯話了嗎」、「會被打的超哥」。

鄧超微博全文。（圖／取材自鄧超微博）

其實鄧超和孫儷個性一動一靜，孫儷日前也難得寫下長文，列出與鄧超的個性、生活11項差異，孫儷點出鄧超是夜貓子、無辣不歡、喜歡聊天、做事隨興沒計畫，而孫儷則是早睡早起、飲食清淡、愛喝茶、情緒平靜、生活規律，儘管夫妻個性和生活極大，但雙方仍為了愛改變自己，也讓孫儷感動直呼：「他一直在改變，為家在變」，夫妻曬恩愛閃瞎眾人。

(中時新聞網)