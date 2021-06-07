佛奇數千計電郵大公開惹議

2020年3月，美國新冠肺炎首席專家佛奇（Anthony Fauci）迅速成為爭論的焦點，他的觀眾顯然因政治立場而分裂。在他們眼裡，他不是可靠的消息來源，就是「災難」。

沃克斯（VOX）新聞網6日指出，其中許多批評都和川普政府時期藐視衛生規範，還有懷疑關閉基礎設施與強制戴口罩等安全措施的態度一致。

儘管如今多數美國人都已接種疫苗，並準備好讓新冠疫情的新聞消失。但隨著媒體透過「資訊自由法」（Freedom of Information Act，FOIA）提出要求，公布了佛奇從早自2020年3月以來的數以千計私人與公務電郵。

就在電郵公開後幾小時內，#FauciLeaks和#FauciGate隨即成為推特（Twitter）上的熱搜詞。雖然持新冠陰謀論者企圖利用這些電郵證明，他們一直都是對的，但值得注意的是，這些電郵並非「外洩」，而是循聯邦法律公開的。

美國前總統川普在任時，不斷嘲諷維持社交距離和戴口罩的措施，雖然他已下台，但美國仍嚴重兩極化。事實證明，川普對大眾的影響相當深遠。《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，對川普的支持者來說，佛奇一逮到機會，似乎就在破壞總統的信用。反之，在其他人眼裡，他卻是可靠的理性之聲。

而公開這些電郵之所以重要，是由於這能讓保守派有機會深入了解，他們當成代罪羔羊的，究竟是甚麼樣的人。同時他們也可以精心挑選所需要的素材，來散播不實訊息。無數支持川普的共和黨人利用這次機會，激起仇恨並累積籌碼。例如，共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）就拿佛奇的電郵大作文章，散播不實資訊。他6月3日推文說，「佛奇一直在撒謊」，並附上了個人募款網站的連結。

在新冠肺炎疫情大流行期間，最大的爭議之一，就是強制戴口罩。而佛奇的一封電郵顯示，他明知道，戴口罩沒用，但還是要大家戴。2020年2月初，一名婦女來信問，旅行時是否該戴口罩，而他2月5日回答，口罩其實是讓患者避免把病傳染給沒病的人，而不是防止沒病的人染疫。「你在藥房買的一般口罩其實不能有效地阻絕病毒。」

事實上，在2020年2月和3月初時，就算對衛生專家來說，一切有關新冠肺炎的訊息都不明確。而佛奇在6月3日CNN的專訪中提及這些電郵時說，要是他有現今的一切資訊，在新冠大流行初期提供的建議就會截然不同，而口罩確實有效。然而，他的解釋看來不會緩和反彈。反對戴口罩的保守派人士歷經約1年半的抗議後，緊緊抓住機會，拿佛奇先前的電郵強調，「看吧，我就說嘛」。

隨著愈來愈多美國人接種疫苗，戴口罩的人可望愈來愈少，但有趣的是，這很可能會成為政治象徵。像川普這類不戴口罩，並拿戴口罩做政治文章的人，就會有不太可能戴口罩的支持者。相對的，那些支持佛奇，並遵循戴口罩規範的人，將會等待時機，證明不戴口罩是錯的。

另一方面，川普曾搧風點火，稱新冠病毒是「中國病毒」，引發美國仇恨亞裔風潮。美聯社4月29日—5月3日進行的民調顯示，有60%的美國成年人認為，歧視美國亞裔的案例因而增加。川普的措辭引發不實指控，如新冠病毒源自武漢病毒研究所，並蓄意散播全球。然而，包括佛奇在內，鮮少有信譽良好的人認同這種說法。

研究新冠病毒起源，並曾與武漢病毒研究所合作的非營利組織「生態衛生聯盟」（EcoHealth Alliance）執行長達斯札克（Peter Daszak）便致函佛奇，感謝他公開挺身而出，主張科學證據顯示，新冠病毒源自蝙蝠意外傳人，而不是武漢病毒研究所。

反之，加州斯克里普斯研究所（Scripps Research Institute）免疫學和微生物學教授安德森（Kristian Andersen）則說，新冠病毒可能是人為改造的。他在致佛奇的電郵中寫道，新冠病毒不尋常的特性形成了基因組的一小部分，因此必須密切檢視所有的序列，才能看出某些特性似乎可能經過設計改造。

而和口罩問題一樣，這些郵件也被共和黨人士和支持者拿來作文章。《政治》（POLITICO）新聞網便指出，從去年春天開始，共和黨籍議員就不斷質疑，新冠病毒是從武漢病毒研究所外洩。這更成了國會聽證會中的主要議題之一，2020年4月時，美國國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）就致函佛奇指出，陰謀論獲得了動能。然而，除了信中所附的連結，顯示新冠病毒可能出自實驗室的文章外，電郵已經過徹底編輯。

而這封電郵隨即成為眾矢之的，由於它經過編輯，引發陰謀論者懷疑，佛奇正在接受調查。事實上，挺川普的喬治亞州眾議員葛琳（Marjorie Taylor Greene）就致函美國總統拜登，要求調查佛奇有沒有涉及掩飾新冠病毒可能的起源。而佛奇3日在CNN的專訪中重申，他仍相信，新冠病毒最可能是跨物種意外傳播所致，不過他也表示，將致力保持開放的心胸，並建議大家都這麼做。

(中時新聞網)