國民黨立法院黨團發起「我要疫苗，台灣要活命」的活動，自4日起至11日止，為期1週，每日上午每日上午8時30分及下午1時30分，由總召費鴻泰率領黨籍立委，分別前往總統府與疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。此舉遭民進黨立法院黨團總召柯建銘批評是義和團，對此，費鴻泰（圖）反批，柯建銘才是義和團。（鄧博仁攝）

國民黨立法院黨團發起「我要疫苗，台灣要活命」的活動，自4日起至11日止，為期1週，每日上午每日上午8時30分及下午1時30分，由總召費鴻泰率領黨籍立委，分別前往總統府與疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。此舉遭民進黨立法院黨團總召柯建銘批評是義和團，對此，費鴻泰（前）反批，柯建銘才是義和團。（鄧博仁攝）

國民黨立法院黨團發起「我要疫苗，台灣要活命」的活動，自4日起至11日止，為期1週，每日上午每日上午8時30分及下午1時30分，由總召費鴻泰率領黨籍立委，分別前往總統府與疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。此舉遭民進黨立法院黨團總召柯建銘批評是義和團，對此，費鴻泰（前）反批，柯建銘才是義和團。（鄧博仁攝）

中央流行疫情指揮中心日前公布11類施打疫苗優先順序，然彰化縣議員黃盛祿卻於臉書貼出民眾投訴截圖，爆料「農委會陳主委想幫全省小組長爭取肺炎疫苗注射」，進而調查願優先接種名單。國民黨立委費鴻泰今日率藍委赴總統府前快閃呼喊「我要疫苗」，也質疑農委會「是誰給你的特權」，「現在大家都在搶著打，原來都得用關係？」

黃盛祿於臉書表示，日前行政院會通過免費提供疫苗接種，然卻有民眾投訴，接到水利工作站來電詢問接種疫苗意願。且疫苗廠牌不能選擇，還須自費1千元，令民眾深感納悶。經查證後，確定是由農水署彰化管理處調查辦理，然疫苗打本就有優先順序，原水利會小組長如欲優先接種，難道其他社區志工、攤販業者等風險較低？令人不解，且有失公允。

費鴻泰表示，醫護人員、警消人員、第一線防疫人員，當然要優先施打，人數可多達30萬至50萬，請問農委會發出這樣的訊息，說小組長都可以去打，是誰給你的特權？那工人呢？那生產、負責外銷的人呢？老師呢？他們甚麼時候可以打？他們為甚麼沒有特權？還有外界在傳施打第七順序包含工商團體大老，請教蔡英文，難道有錢有權有關係的人才可以打疫苗嗎？

疫苗數量杯水車薪，費鴻泰痛批，但當郭台銘及佛光山願意捐贈政府疫苗時，政府卻用各種理由在卡，「如果說你買不到，但是民間可以買到，那你應該跟他好好合作，怎麼想辦法也把疫苗買進來安定人心。但你不是，就是要卡，就是不讓它進來，政府跟台灣老百姓有仇嗎？」

國民黨自6月4日起每日徒步赴總統府、疾管署前，分別向蔡英文總統及衛服部長陳時中呼籲「人民要疫苗、台灣要活命」，預計活動將為期一周。費鴻泰表示，今天活動進入第4天，訴求一直很簡單，就是要幫人民討疫苗。若立院於今日、明日要召開臨時會，也將直接向行政院長蘇貞昌、陳時中詢問「你們為人民做了什麼？」、「疫苗在哪？」

(中時 )