根據大陸天眼查App顯示，近日騰訊科技（深圳）有限公司申請註冊「分付」商標，國際分類為金融物管、通訊服務等，商標狀態顯示為申請中。

據IT之家報導，微信使用者可以從「分付」借錢用於購物、消費，顯示「分付」和支付寶旗下的「花唄」分期相類似，但兩者在收取費用上也有所差別，同時指出目前分付仍處於測試階段。

同時近期受到大陸官方強力監理下，螞蟻消費金融公司開業6個月內，螞蟻集團必須將「花唄」、「借唄」和其他金融機構借助螞蟻集團發放的消費信貸區分開，成為螞蟻消金公司的專屬消費信貸產品。

(旺報 )