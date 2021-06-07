據新華社報導，北京時間6月5日凌晨，俄羅斯總統普丁連線世界主要通訊社負責人，在回答新華社社長兼總編輯何平就中俄關係的提問時，普丁表示：「俄中關係發展達到了前所未有的高水平，雙方擁有廣泛共同利益，俄方願同中方在更廣領域深入開展合作。」大陸時政類微信公眾號「牛彈琴」評論，這段話「看似很平常，但注意這個關鍵詞：前所未有。歷史上從來沒有過！」

新華社報導原文網址：

http：／／www.xinhuanet.com／world／2021-06／05／c_1127534013.htm

評論稱，要知道，過去100多年，中俄（蘇）關係風風雨雨，曾一度是同志加兄弟，但也曾戰場刀兵相見。很多中國人，應該還無法忘記那段屈辱的歷史。

但自從蘇聯解體後，中俄兩國卻越看越對眼。尤其是普丁執政的最近幾年，中俄更彷彿進入了蜜月期，各種親密合作，領導人隔三差五見面，這在歷史上確實前所未有的。

可以說，最近這幾年，所有大國領導人中，感覺最投緣、見面最熱烈、關係最默契的，也就是中俄領導人。

只要中國舉辦的重大活動，還不是APEC、G20這些國際會議，而是中國的原創活動，比如九三勝利日大閱兵、「一帶一路」峰會，普京也必定親自來捧場出席。如果不是疫情，估計去年和今年，普京肯定又多次來中國走走看看了。

但為什麼說是前所未有，普丁肯定也不是客套話。根據新華社報導，他告訴何平：「俄中擁有廣泛共同利益，這是雙方深化合作的重要基礎。」

「經濟合作是雙方合作的關鍵領域之一。俄中雙邊貿易額已連年超過1000億美元，2020年雖受到新冠肺炎疫情全球大流行影響，仍然保持了這一水平。相信到2024年，雙方有望實現雙邊貿易額提升至2000億美元的目標。」

「俄中關係發展與時俱進，在飛機製造、月球科研、能源、環保、人文交流等廣泛領域開展著密切合作。俄方願同中方進一步加強歐亞經濟聯盟同共建『一帶一路』對接。」

「我毫不懷疑，俄中兩國將繼續在國際舞台上加強協調配合，維護共同利益。俄中雙方的這種戰略協作，無疑有利於維護國際戰略穩定。」

牛彈琴分析，普丁的意思也是很明確的：一，俄中有廣泛共同利益，這是重要基礎。「請注意，廣泛！」二，俄中關係發展與時俱進，經貿要上新台階，新領域也要展開廣泛合作。「請注意，與時俱進！」三，俄中將繼續在國際舞台加強協調配合，對一點，普京毫不懷疑。「請注意，毫不懷疑。」

牛彈琴表示，作為註解，也就在近日，王毅和俄羅斯外長拉夫羅夫通電話時，就舉了一個例子：「就在前幾天舉行的金磚國家外長會上，你再次就新冠肺炎疫情病毒溯源問題仗義執言，抨擊美西方造謠污蔑，中方對此高度贊賞。我們也將為俄方維護自身正當合法權利提供全力政治支持。」

這是外長層面，還有總統層面。對美國強拉中國加入美俄軍控談判，普京就曾這樣嘲諷：「如果要努力爭取中國加入並簽署條約，那麼為什麼只有中國？其他擁核國家去哪裡了？剛剛宣佈又試驗了一個潛射巡航導彈系統的法國也是擁核國，英國也是。還有一些國家雖沒有擁核國地位，但全世界都知道他們擁有核武器……」

牛彈琴指出，「坦率地說，這樣的道理，全世界都清楚，但外國領導人中，也只有普京能說出來，也只有普京說出來有分量。這就是協調配合。當然，正如王毅所說的，中國也為俄羅斯提供了全力政治支持。這樣的關係，確實前所未有。」

牛彈琴指出，中俄關係不一般，也是普丁的一貫立場。說起來，這也不是普丁第一次與何平對話。看連線的視頻，當著普丁的面，主持對話的俄羅斯塔斯社社長還打趣，2018年何平來聖彼得堡對話時，他還是新華社總編輯，現在是社長兼總編輯……

牛彈琴說，但哪怕早已是正部級，依然是記者本色，不管是2018年就坐在普丁旁邊，還是今年視頻連線，問題提得很專業，普丁回答得很認真。

記得2018年何平也提了一個中俄關係問題，引得普京慨然表示：「俄中關係發展處於歷史最高水平，兩國全面戰略協作夥伴關係具有特殊意義，雙方制定了切實深化合作計畫。」

去年，在瓦爾代俱樂部發表演講時，有人向普丁提了一個犀利的問題：俄羅斯和中國會不會結成軍事同盟？普丁沒有打太極，回答相當乾脆：「我們不需要，但是理論上，是可以想象的……未來兩國之間的軍事關係可能會更加密切，時間將表明它如何發展，但我們不排除……」這就是普式外交藝術。

中國外交部發言人趙立堅隨後這樣回應：「普丁總統近年來多次在瓦爾代國際辯論俱樂部年會上對中俄關係給予積極評價，這充分體現了兩國關係的高水平和特殊性。中俄弘揚傳統友好沒有止境，拓展合作沒有禁區。」

牛彈琴認為，「感覺兩者結合起來看，或許更有意思。中俄不需要結盟，但合作沒有禁區。」

關心中俄關係的，也不僅僅只有中國記者。在6月5日的連線中，印度報業托拉斯的女負責人就有點擔憂地問普丁：你的外長拉夫羅夫，老是說印度參加的四國集團（美日澳印）是亞洲版北約，你怎麼看？俄中密切合作會影響俄與印度關係嗎？

普丁侃侃而談，大致意思是：「我們沒有參加四國集團……我只是認為，國與國之間的任何夥伴關係，目的都應該是交朋友，而不是相反！」

至於中印紛爭，普丁立場也很明確：「我確實知道中印間有一些問題，但鄰國間總是有很多問題，我知道中印領導人的態度，他們都是非常負責任的人，他們都給予對方最大的尊重，我相信他們總會找到解決方法……」

牛彈琴提醒，普丁的話，還是很意味深長的，尤其是對待「亞洲版北約」，印度要三思！

牛彈琴最後做出2點總結。

一、叱吒國際政壇20年，普丁確實很不簡單。面對全球最頂尖的記者，一張桌子，一把椅子，一支筆，幾張紙，侃侃而談，縱論天下。而且，感覺普丁越來越會說話了，至少很多話，講得很透很犀利，也說到中國人心坎裡了。

二、中俄關係很特殊，確實是前所未有。這或許就是老王同志曾形容過的「背靠背」吧。什麼是背靠背？按照網路上的一種說法，就是把沒有防備的身後完全交付對方，當自己揮刀斬起一片血雨的時候，不會擔心有敵人從後面襲來。當然，國際政治險惡，中俄還是要當心啊！

(中時 )