台灣目前仍處第三級防疫警戒中，民眾外出頻率對比過去降低不少，且前往各處消費幾乎都需要配合掃描「簡訊實聯制」。不過雖然全台都在防疫警戒下，詐騙集團並沒有閒著！簡訊實聯制近日被發現遭到不肖詐騙集團利用，建議民眾使用時一定要仔細查明，以免掃描到假的簡訊實聯制QR Code，讓寶貴個資被詐騙集團騙走。

近日「台灣事實查核中心」以及「麥擱騙MyGoPen」等兩大事實查核機構，以及165反詐騙都紛紛提醒，要民眾在使用1922簡訊實聯制時，需要特別留心。165反詐騙的Facebook粉絲頁提醒張貼簡訊實聯制的店家，應該不時檢查QR Code，以防遭到不肖人士替換。而民眾也應該在掃描時特別留心，是否是將簡訊實聯制的簡訊傳送到1922，以免連結到高額付費號碼，讓荷包大失血。

台灣事實查核中心指出，民眾在傳送簡訊實聯制度時，要注意以下兩點：

一、訊息收件人是否為「1922」

由政府推出的「簡訊實聯制」，在掃描QR code後，會跳出傳送簡訊的畫面。而簡訊的收件人就是防疫專線「1922」。因此，請大家送出簡訊前，確認收件人是否為「1922」，如果不是「1922」，就要小心掃到假的實聯制QR code。

在智慧型手機中，同一個收件人的簡訊都會存於同一個視窗內。掃描簡訊實聯制QR Code後，除了要確認收件人是否是1922；快速查看此號碼是否存有過往你傳送過簡訊實聯制的簡訊，也是一個檢驗方式。

二、訊息內容是否為純文字

確認完簡訊收件人後，請大家檢查簡訊內容，內容只會有場所代碼以及「本簡訊是簡訊實聯制發送，限防疫目的使用」等語，不會有網址、圖片或其它資訊。

若你很認真的確認完以上兩點，就可以確認掃描到正確的簡訊實聯制QR Code，可以安心按下傳送。根據先前台北市政府公布的資訊，台北通Taipei Pass App也可協助掃描簡訊實聯制QR Code、或是透過LINE疾管家帳號，也可掃描。

(科技)