北市內湖區某電視台攝影棚攝影，今天早上7時許，被人發現陳屍在廁所馬桶，警方初步勘驗，認定沒有外力介入，且家屬表示，死者上周都居家辦公，直至昨天才上班，懷疑死因是健康狀況不佳猝死，至於是否與新冠肺炎疫情有關，警方現仍在聯繫衛生所醫師到殯儀館採檢，不過，現已連繫數小時尚未獲得答覆。

48歲劉姓死者，擔任電視台攝影棚攝影，工作場所均在辦公室內，上周居家辦公，家屬表示在家都在喝酒，身體本來就不好，叫他去看醫生也不去。今天早上7點多，打掃的清潔工，發現廁所隔間門板反鎖，經警方到場赫見劉已在馬桶上猝死。警方從劉衣著，認定他正要如廁，突然沒有呼吸心跳，警方將通知衛生所醫師到場開立死亡證明書。

另外，辦公室同事擔心與疫情有關，包括劉接觸的機器以及辦公桌椅，已經立即消毒，並希望能盡快篩檢，確定是否染疫，不過，警方打電話連繫衛生所，衛生局說案子還沒有到，警方又打給1922，1922說去聯繫地方衛生局，警方抨擊兩單位互踢皮球。

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(中時 )