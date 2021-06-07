苗栗科技大廠紛紛傳出染疫，包括封測廠京元電(2449)、超豐(2441)，以及網通廠智邦(2345)，加上市場續持盛傳還有未爆彈，也使的各界相當擔憂對台灣科技產業的衝擊，廠區同樣位於苗栗竹南的群聯(8299)，也遭傳出有使用外籍移工，對此，群聯也發出聲明，群聯總部大樓內並無任何外籍移工需求與外籍移工配置，主要外籍移工集中在轉投資生產SSD的加工廠群佳，法人也表示，群聯未直接受到本次苗栗電子廠群聚感染事件影響，但少部份測試訂單會間接受到京元電波及，但佔比不高，群聯其他主力封測廠配置均衡，研判群聯受到此事件影響不大。

群聯表示，員工超過70%為研發工程師，群聯總部大樓內並無任何外籍移工需求與外籍移工配置。群聯為滿足全球客戶的少量多樣客製化生產需求，持續佈局投資上下游加工廠商(加工廠或因需求有雇用外籍移工)，而且所有的轉投資加工廠之廠區與群聯總部大樓均分屬不同地理位置，再加上轉投資的加工廠與群聯均有執行嚴格的防疫措施，針對公司所申請之外籍移工，均已進行快篩完成，結果均為陰性。

群聯依法申請外籍移工，主要為轉投資之加工廠子公司群佳、雙方合作生產SSD產品，群聯所有申請的外籍移工均位於轉投資加工廠群佳的工廠內與群佳員工共同合作生產作業(透過公司跟群佳所承租的生產作業空間)，群聯總部大樓無需求也無配置任何外籍移工。

群聯目前除了AB分流上班外，WFH(居家辦公)比例亦達85%以上，法人表示，以目前狀況看來，群聯未直接受到本次苗栗電子廠群聚感染事件影響，但少部份測試訂單會間接受到京元電波及，佔比不高，群聯其他主力封測廠配置，包括久元(6261)、華泰(2329)、南茂(8150)、日月光(3711)等，研判群聯受到此事件影響不大。

(時報資訊)