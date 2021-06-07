國內疫情遲未見趨緩，行政院也宣布三級警戒延長到28日，加上14日端午節就要到來，ICU重症醫師陳志金在臉書提出4點建議，其中生活與生計、行動管制，是最困難的一環，像是年輕人的抗疫疲勞，覺得得病也不會怎樣，漸漸頻繁拜訪親友、家人把病毒傳播出去，恐導致疫情反彈，並呼籲台灣眼前最大關卡就是端午節的人口流動，疫情可能在這之後進一步擴大。

陳志金在昨天在臉書發文，指出台灣經過一年多的平靜，疫情惡化得比較晚，此刻或許可以好好的來檢視各國防疫政策的成敗作為借鏡，並提出宗教與政治活動、長照與移工、生活與生計、行動管制共四點建議，其中最困難的就是基層人民的生活與生計，以及年輕人的行動管制。

陳志金坦言，「生活與生計」是最難的一環。疫情拉長，基層的人民需要外出維持生計，無法居家工作，宅在家就等於斷炊，因此政府的補助相對重要。並指出年長者的生活圈是在傳統市場，要叫他們減少去市場買菜，就要有人幫忙解決他們「食」的問題，像是年輕人幫忙網上訂購，或是菜販、肉販外送減少群聚，都是一種方式。

陳志金說，「行動管制」是仰賴人民的高度自律，台灣是民主國家，對高壓管制政策會有所顧慮，歐美各國也都出現過，民眾不理會行動管制，甚至上街頭抗爭。另外一種是在封城之下的傳播，在封城後，人們因為無助，反而更容易和親友之間互訪尋求慰藉，與親人見面或聚餐，因為卸下心防而把口罩拿下，反而造成同住或非同住家庭成員間的傳染。

同時，陳志金表示，年輕人的活動力旺盛，無法長時間宅在家中，開始出現「抗疫疲勞」，再加上當同儕之間發現「得病也不會怎麼樣」的時候，就會對病毒不以為意。但藉由大量人口的跨縣市移動，像是即將到來的端午連假，疫情可能會在端午節的大量人口流動之後，進一步擴大，「就像這一波疫情初期，是和母親節的群聚有關」。

因此，陳志金呼籲，台灣眼前最大的關卡就是端午節的人口流動，「拜託，今年端午先不要回家，以視訊或電話和長輩聊聊」，也請長輩們也要體諒年輕人，請勿叫他們回家。

(中時新聞網)