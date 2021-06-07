隨著華為發布多款搭載HarmonyOS 2（鴻蒙2）的新產品，大陸商業銀行中，已有中國銀行、中信銀行（信用卡）、廣發銀行（信用卡）第一時間宣布接入HarmonyOS（鴻蒙），支援作業系統國產化。中國銀行與中信銀行稱，將聯合華為推出原子化服務，布局開放銀行場景新生態。

中國銀行公告稱，作為華為戰略合作夥伴，結合鴻蒙的功能特性，率先推出「中銀外幣現鈔預約」原子化服務，佈局開放銀行場景新生態，積極探索輕量化服務。

何謂原子化服務？一般認為，在鴻蒙「原子化」系統架構下，使用者能夠以最快速的方式訪問他當下所想要的服務，即搜即用，不再需要事先下載App。

中信銀行稱，聯合華為推出「中信銀行」原子化服務，客戶無需下載App，通過「中信銀行」的服務卡片，即可享中信銀行借記卡申卡及進度查詢服務。

廣發銀行信用卡官方微信稱，廣發正式成為華為鴻蒙作業系統生態首批成員，作為銀行業率先適配鴻蒙的信用卡應用，「發現精彩」App全力支援作業系統國產化。廣發信用卡稱，無論是在底層技術還是產品上，廣發信用卡都和華為緊密合作，廣發也是首批支持Huawei Pay的銀行。

(旺報 )