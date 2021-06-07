中醫大新竹附設醫院教民眾做「補鈣健康粽」和需要準備的材料。（羅浚濱攝）

台灣有超過9成民眾有鈣質攝取不足問題，50歲以上女性每2位就有1位有骨鬆性骨折，男性則是每5位有1位，端午節將至，中醫大新竹附設醫院營養師黃琳惠和黎姵吟教「宅在家」的民眾做「補鈣健康粽」，把補骨食材用在粽子裡，貯存「骨本」預防骨鬆！

黃琳惠和黎姵吟營養師為端午節設計「補鈣健康粽」，利用豆腐及糯米粉，搭配補骨食材內餡，製作有Q彈外皮的鹹粽及甜粽。

「補鈣健康粽」先做豆腐漿外皮，以糯米粉130克、玉米粉15克、馬鈴薯50克、板豆腐150克、大豆沙拉油約1.5匙、水250克及紅麴1克，將馬鈴薯去皮蒸熟後，加入豆腐壓泥備用， 以糯米粉與水混合，依喜好加入天然染色粉揉勻備存。

做鹹粽的內餡為，瘦絞肉50克、豆干丁40克、乾香菇2克、紅蔥頭2克、蝦米1克，加沙拉油約3匙。把乾香菇泡軟，蝦米泡水與紅蔥頭皆切細丁，入鍋中炒香後與瘦絞肉一同拌炒，加入少許胡椒粉、醬油提味炒熟。

甜粽則為芝麻餡，以黑芝麻粉60克、無鹽奶油30克、糖20克，全部食材拌勻分小團，並放冷藏10至20分鐘讓它更固體。

材料都完備後，取豆腐漿外皮包入內餡搓成球狀後塗抹沙拉油，填入粽葉中，以一般綁粽法開始包粽，入蒸籠或電鍋蒸約15到20分鐘後即可食用。

黃琳惠說，除了飲食，運動也是強化骨骼的重要一環，從事負重運動、阻力訓練、伸展運動、平衡訓練等，都是很好的方式，每個人的運動計畫及強度，應根據自身健康狀態及心肺能力等，與專業醫師討論，不宜勉強進行。

(中時 )