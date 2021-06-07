IKKA-KY（2250，第一化成-KY）自結5月合併營業收2.92億元，年增27％；累積前五月合併營收15.6億元，年增19％。

IKKA表示，5月營收略低於4月的3.06億元，主要因為5月為日本傳統的黃金周，工作天數減少約三分之一，再加上中國大陸五一長假，5月通常是日本企業的營運低檔常態。但IKKA預估，6月出貨將會比5月大幅成長。

法人指出，IKKA自5月31日掛牌以來，於蜜月期繳出股價亮麗成績單，6月4收日盤價逼近200元大關，為上市承銷價的247倍。

(工商 )