疫情持續升溫，全台陸續爆發移工群聚感染事件，新北市長侯友宜7日上午表示，新北市境內有幾處大型企業的移工宿舍，務必要做好人流管控跟移工生活管理，雇主跟仲介要關心移工的健康情形，企業須建立預警機制，與周遭醫療院所合作，將快篩納入防疫措施，以減少隱形個案傳播的風險，並指示勞工局3天內要完成轄內50人以上的移工宿舍的訪視。

侯友宜今早帶領勞工局與經發局等防疫團隊，前往位於疫情熱區土城的燿華電子移工宿舍訪視，瞭解工作場所及住宿空間分流狀況，及各項防疫措施落實情形。

到燿華電子訪視後，侯友宜肯定公司有做到應有的防疫措施，像是公共用餐區域桌面有設置隔板，且安排梅花座，宿舍內共用的衛浴每天上下午都有清潔消毒，宿舍內也有管控非住同間房的移工群聚。侯友宜在現場也提醒公司，雇主跟仲介可提供移工日常生活所需的協助，減少移工非必要的外出，落實低度活動。侯友宜建議，可以加發放防疫獎金鼓勵移工不外出，這比我們任何宣導及強制規定都還有效。

勞工局長陳瑞嘉補充，目前新北市約有9萬7000名移工，全國第3高，新北僱用50名以上移工企業約有80家，勞工局將使命必達，在3天內完成訪視，分別針對移工宿舍及職場防疫措施進行輔導，訪視重點為強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等，提醒雇主落實相關防疫指引。

勞工局再次提醒，因應實施三級警戒期間，雇主及仲介應提醒移工外出需全程佩戴口罩，並保持社交距離、勤洗手等防疫觀念。雇主或仲介也需協助移工生活用品、所需飲食及相關事務之處理。若雇主發現移工有出入高風險區域，並有發燒、咳嗽等相關症狀，請儘速陪同就醫篩檢，也可撥打「1922」或「1955」專線，避免造成社區傳染。

(工商 )