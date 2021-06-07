不甩台股盤中一度跌逾370點，新台幣匯率表現相對強勢，開盤即升破27.7元大關，早盤一度觸及27.635元兌1美元，升值8.6分。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今日以27.670元開出，升值5.1分，盤中最高來到27.635元，升值8.6分，隨著台股走跌，新台幣升值走勢趨緩。

台股開盤以17176.09點、上漲28.68點開出，不到半個小時，指數由紅翻黑一路向下急殺，盤中觸及16775.85點，大跌371點，隨即有買盤進場，指數跌勢大幅收斂。

美國非農就業報告遜於預期，稍微降低市場對美國經濟過熱的疑慮，上周五(4日)道瓊工業指數終場上漲179.35點(或0.52%)，收在34756.39點，標普500指數收盤上漲37.04點(或0.88%)，收在4229.89點，那斯達克指數終場上漲199.98點(或1.47%)，收在13814.49點，費城半導體指數終場上漲74.95點(或2.39%)，收在3214.14點。

(中時新聞網)