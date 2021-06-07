本土疫情升溫，全台陸續爆出移工群聚感染事件，新北市長侯友宜今視察土城區燿華電子移工宿舍，了解工作場所、住宿空間分流狀況，由於新北市內約有9萬7000名移工，侯友宜也指示勞工局3日內完成轄內50人以上的移工宿舍的訪視。

侯友宜今訪視燿華電子表示，公司公共用餐區域桌面有設置隔板、安排梅花座，宿舍共用衛浴每日上下午也有清潔消毒，並管控宿舍內非住同間房的移工群聚，由於新北市境內有多處大型企業的移工宿舍，除了雇主、仲介要關心移工狀況外，企業也須建立預警機制，與周遭醫療院所合作，將快篩納入防疫措施，減少隱形個案傳播風險。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市移工數量是全國第3高，僱用50名以上移工企業約有80家，勞工局將在3天內完成訪視，分別針對移工宿舍、職場防疫措施進行輔導，訪視重點在強化工作及生活管理、移工確診或快篩陽性須知、加強宣導移工母語防疫資訊、職場防疫應變計畫等項目，並提醒雇主落實相關防疫指引。

勞工局提醒，因應實施三級警戒期間，雇主、仲介應提醒移工外出全程佩戴口罩，雇主或仲介也需協助移工生活用品、所需飲食及相關事務之處理。若雇主發現移工有出入高風險區域，並有發燒、咳嗽等相關症狀，請儘速陪同就醫篩檢，也可撥打「1922」或「1955」專線，避免造成社區傳染。

(中時 )