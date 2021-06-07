苗栗電子廠發生群聚疫情，晶圓測試廠京元電子竹南廠染疫規模最大。前進指揮所指揮官王必勝表示，京元電移工暫時停工，今天起降載復工，且將持續監督與採檢，避免疫情擴大。
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒到苗栗，疫情最嚴重的京元電子竹南廠，截至5日已有182人確診，其中24人為本國籍、158人外國籍。
王必勝昨天深夜在臉書（Facebook）發文指出，京元電子超過7000名員工篩檢，發現移工確診率比本國員工高很多，因此決定讓所有移工暫停工作，高風險的800多人移到集中檢疫所，低風險者就地隔離限制外出。
王必勝今天告訴中央社記者，因京元電子確診率頗高，沒辦法明確得知誰的風險較大，只好做出移工停止上班決定，並採集中檢疫所與宿舍居家隔離，持續監測健康狀況，也安排後續全員採檢，找出潛在感染者。
王必勝說，經各方評估，決定讓京元電子在沒有移工情況下、分艙分流降載復工，前進指揮所也會嚴格監督各項防疫措施是否落實。
王必勝表示，相關疫調、社區採檢站、社區環境清消等工作，前進指揮所會與苗栗縣政府團隊一起做好。（編輯：張雅淨）1100607
(中央社)
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