一輛水泥車7日上午行經楠梓區高楠公路和加昌路的交叉路口，因不明原因翻車，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓區南陽路和加昌路交叉路口7日上午10時發生一起車禍，一輛水泥預拌車自撞安全島翻覆，駕駛受困車中，消防局人員到場搶救。（摘自我是楠梓人臉書／林瑞益高雄傳真）

一輛預拌水泥車今(7日)10點行經高雄市楠梓區高楠公路和加昌路交叉路口，突然失控自撞翻覆，整輛車橫躺車道，預拌槽內的水泥倒滿車道，駕駛則受困，警消人員趕到場後，將受困駕駛救出，男駕駛送醫時OHCA（到院前呈心肺功能停止狀態）目前正在釐清肇事原因。

高雄市楠梓區南陽路和加昌路交叉路口7日上午10時發生一起車禍，一輛水泥預拌車自撞安全島翻覆，駕駛受困車中，消防局人員到場搶救。（摘自我是楠梓人臉書／林瑞益高雄傳真）

(中時新聞網)