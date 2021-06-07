高雄預拌水泥車失控翻覆駕駛無生命跡象 水泥倒滿車道 11:332021/06/07 中時新聞網 戴志揚 、中時、 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛水泥車7日上午行經楠梓區高楠公路和加昌路的交叉路口，因不明原因翻車，水泥傾覆一地。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛水泥車7日上午行經楠梓區高楠公路和加昌路的交叉路口，因不明原因翻車，消防局人員到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） 高雄市楠梓區南陽路和加昌路交叉路口7日上午10時發生一起車禍，一輛水泥預拌車自撞安全島翻覆，駕駛受困車中，消防局人員到場搶救。（摘自我是楠梓人臉書／林瑞益高雄傳真） 一輛預拌水泥車今(7日)10點行經高雄市楠梓區高楠公路和加昌路交叉路口，突然失控自撞翻覆，整輛車橫躺車道，預拌槽內的水泥倒滿車道，駕駛則受困，警消人員趕到場後，將受困駕駛救出，男駕駛送醫時OHCA（到院前呈心肺功能停止狀態）目前正在釐清肇事原因。 高雄市楠梓區南陽路和加昌路交叉路口7日上午10時發生一起車禍，一輛水泥預拌車自撞安全島翻覆，駕駛受困車中，消防局人員到場搶救。（摘自我是楠梓人臉書／林瑞益高雄傳真） 11屁孩脫口罩車聚 罰單66萬起跳 辦案回程火燒車 小隊長成焦屍 (中時新聞網) #高雄 #水泥預拌車 #駕駛 #受困 #翻覆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄中山地下道積水滿地淤泥打滑 16輛機車撞一團 13:002021/06/07 社會 嘉市少年隊小隊長駕偵防車外出洽公 離奇燒死車內 16:452021/06/07 社會 國1彰化路段4車追撞 救援拖吊車駕駛無辜慘死 10:032021/06/07 社會 台64線千萬小牛自撞分隔島 車主肇逃留長髮辣妹頂罪遭抓包 09:362021/06/07 社會 高雄深夜自小客撞重機 騎士噴飛骨盆骨折 10:202021/06/07 社會 國道3古坑段憾事 汽車疑自撞護欄起火 駕駛成焦屍 16:352021/06/07 社會 國3雲林段火燒車 嘉市警局小隊長逃生不及成焦屍 17:252021/06/07 社會 賓士車「打水漂」撞分隔島 警教這3招自保 14:532021/06/07 社會 駕駛稱路面積水打滑 台74線連撞分隔島、路燈 輪胎也撞飛 11:082021/06/07 社會 9歲男童偷母車鑰匙 上高速公路蛇行 眾人嚇傻 15:312021/06/07 搜奇 千萬小牛撞凹 車主竟找辣妹頂罪 04:102021/06/08 社會新聞 社會熱門新聞 戴口罩睡覺一家6口仍染疫 霧峰快炒店老闆嘆：誰願意 - 社會 南投11人家祭遭開罰 警「棺材前錄影蒐證」影片曝光引論戰 - 社會 他問20年志願役月領4.3萬退休俸簽嗎？過來人勸退爆「划不來」黑幕 - 社會 私吞李安兒子117萬片酬 電影公司女會計下場慘 - 社會 劍橋碩士夫出軌陸籍小三 哈佛妻提告求償失敗理由曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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