國內新冠肺炎疫情持續延燒，苗栗縣竹南科學園區爆發外籍移工群聚傳染，但疑似因為北部醫療量能短缺，將確診病患「北病南送」至高雄某家防疫飯店，對此，高市府衛生局回應，該集中檢疫所是收住居家隔離者，非確診病患，而轄內集中檢疫所由中央流行疫情指揮中心指揮調度。

有民眾爆料，竹南科學園區的確診者6日晚間搭乘遊覽車，由警方押車從苗栗南下，入住高雄的防疫飯店，但據了解，這家防疫飯店是中央徵收的防疫旅館，僅提供檢疫者或者家屬入住，不會讓一般旅客入住，但飯店是否收治竹南科學園區的員工，飯店則低調表示「不清楚」。

而高市府衛生局則澄清，科技廠的確診者並沒有送至高雄，而高雄市境內所有的集中檢疫所的收容者均是居家隔離者，並無確診病患，而中央徵用的集中檢疫所，全權由中央流行疫情指揮中心統一指揮調度。

高雄市長陳其邁6日在防疫記者會上宣布企業風險控管升級，企業雇用移工300人以上宿舍每房住宿降載，不同公司移工不得混住；分艙分流管理，若公司無法符合標準則入住媒合的防疫旅館；移工依風險等級擴大篩檢；科技產業園區與科學園區3天內設置篩檢站；限制移動，嚴格管理，每日至少做一次環境清潔消毒並記錄。

高市府衛生局對企業快篩站的設置規畫做出說明，為了加強楠梓、路竹、前鎮等加工出口區、科學園區的風險管控，並防堵新冠肺炎入侵園區，市府將會針對所有外籍勞工，依照不同的風險等級擴大篩檢，盼3個園區的快篩站可以於3日內設置完畢，並以最快的速度完成所有移工及高風險個案的篩檢工作。

(中時 )