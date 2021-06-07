女星大S(徐熙媛)與小5歲「京城四少」汪小菲結婚10年，婚後將重心放在家庭，生下一雙子女，從備孕到生產過程非常艱辛，夫妻倆也曾聯袂出演過真人秀，看上去頗幸福，不料10年婚姻近日竟爆離婚風波，震驚兩岸，事實上汪小菲過去從不吝於表達對老婆大S的愛，去年受訪時，他曾吐露對老婆一見鍾情的原因，還談了前女友張雨綺。

大S在2010年因參加派對邂逅汪小菲，兩人一見鍾情，之後交往了20天，就確定彼此是牽手一生的對象，隨即閃婚，婚後大S大幅減少了工作，為了生孩子甚至放下入行多年來對少女般美麗外型的堅持，從吃素改吃肉，身材也因生孩子而胖到70公斤，但她甘之如飴，讓人相當感動。

汪小菲曾與張雨綺交往，表示這段情「痛苦並快樂著」，對女方火爆、會出手打人的脾性受不了。(中時資料照片)

去年汪小菲接受《聯合報》採訪，大方聊情史，更是罕見提起了舊愛張雨綺，直言這段感情是「痛苦並快樂著」，表示當年對張雨綺直率、單純的個性很是傾心，但也表示女方脾性火爆，甜蜜的時候很甜蜜，但她稍有不如意，就會大打出手，他大都是挨打的那一個，讓他很難受，到最後受不了了才分手。

汪小菲在2010年與張雨綺分手，而同年11月，他就閃婚大S，速度之快，讓眾人驚喜又震驚，汪小菲表示，他當年第一次見到大S，驚覺怎麼有女人這麼溫柔，而且講話很好聽，因此交往了20天就決定要把大S娶回家，笑說：「一轉眼就10年了，真的不容易」，訪問途中大S來電，汪小菲一接起來馬上甜喊：「老婆」，聽電話過程中都是點頭稱是，且長年來他即使工作忙碌，但為了大S跟孩子，甘心當空中超人，一天來回兩岸也是很常見的事情，足見對妻小的重視。

(中時新聞網)