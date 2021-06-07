對於台灣新冠肺炎疫情已有11298例確診，死亡高達260人，民間買疫苗又卡關，美麗島電子報董事長吳子嘉昨飆罵近90分鐘，憤怒拍桌痛譙不要臉、無血無淚，無恥到極點！

吳子嘉昨（6）日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中一開始就痛罵綠營遇到事情都在胡說八道、鬼混一通。

吳子嘉不滿表示，現在政府站在人民對立面，衝突無法和解，主事者從未表達對亡者的悲傷哀悼。當初「醫者誓言」是奠基在慈悲之上，結果現在一點慈悲都沒有！政府對基層民眾沒人在管，無血無淚，朱門酒肉臭，一群王八蛋！

吳子嘉拍桌痛譙，現在台灣就是悲慘世界，政府無動於衷，還在擋郭台銘！基層沒人照顧，冷血自私，沒血沒淚！

吳子嘉不斷痛罵，政府沒有人幫老百姓著想，不要臉，無恥到極點，底層在流淚，上面有慰問關懷？根本是庸官殺人！

吳子嘉預測，現在都在粉飾太平，簡直跟清末兩廣總督葉明琛一樣，「不戰、不和、不守、不死、不降、不走」，要找到臉皮這麼厚的人還不容易。

吳子嘉也舉「馬會飛」的故事，以前有養馬人，把國王的馬養死，後來養馬人片國王說，再給一年時間，把另外兩匹馬養到會飛。別人問養馬人，馬怎會飛？養馬人說，一年後搞不好國王掛了！這就是現在官僚心態！

現在疫情嚴重，死亡人數飆升，吳子嘉說，正常人夜半會掉眼淚，但官僚這麼冷血，還配活在世界上？根本是盜匪集團。正常人若有三分氣節，早就掛冠求去。

吳子嘉質疑，現在就算有充分疫苗，社區要清零要多久？台灣就崩潰了，沒知識的官僚竟然還在主宰我們的命運，完全冷血，只會出哏圖，不管人民死活！

朱學恒也不滿說，歷史會記住這些無恥爪牙側翼！

(中時新聞網)