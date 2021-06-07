中央氣象局預報顯示，梅雨鋒面目前仍在台灣上空，但不會再為台灣帶來像前幾天的大範圍、長時間劇烈降雨，但是午後山區仍有短延時強降雨以及局部性大雨發生機率，預計明(8)日鋒面北移離開台灣地區，各地將轉為悶熱，西半部高溫約33到34度，東半部約30到31度，民眾須留意悶熱天氣並適時補充水分。

氣象局簡任技正伍婉華表示，影響台灣的梅雨鋒面目前還在台灣上空，但是今天各地雨勢不會像前幾天那樣大範圍、長時間且劇烈，不過午後各地山區仍有短延時強降雨發生機率，不排除會有局部性大雨，民眾前往山區應多加留意。

伍婉華說，明天鋒面將北移離開台灣，各地將轉為悶熱的天氣型態，白天西半部高溫約33到34度，東半部約30到31度，明天到周四(10)東半部、恆春半島仍有短暫性陣雨，各地仍須留意午後雷陣雨，南部地區與各地山區也有局部性大雨出現機率。

預估周五(11)到下周一(14)南海到菲律賓東方海面都是低壓帶，容易讓熱帶性系統發展，但發展趨勢、大氣環流如何改變，是否會影響台灣等都還在持續觀察。

氣象達人彭啟明表示，未來大致上還是以太平洋高壓的天氣型態為主，預期6月中下旬會逐步西伸過來，台灣也正式進入夏季的天氣型態，這時要留意在菲律賓東方海面上仍有低壓正在發展，上周的彩雲颱風雖然發布了海上及陸上警報，這是今年第一個侵襲台灣的颱風，但這還是輕度威脅性較低的颱風。

彭啟明建議，這幾天可多檢查留意所在的住家、社區或企業，面臨強風大雨是否足夠，遇到突然淹水時的應變能力是否充分，早一點準備就可以減少不必要的損失。

(中時 )