日、美送疫苗來台，各縣市紛設大型疫苗接種站，台北市長柯文哲雖說「沒疫苗弄那麼大的接種站幹嘛」，但仍預備好花博爭豔館、和平籃球館、台北體育館。

北市衛生局7日上午在防疫會議報告，第一個場地是在花博爭豔館，它的可用面積可以達到5976平方公尺，每日租金約22萬1970元，優點是鄰近圓山捷運站、馬偕醫院，車程約5分鐘左右，空間寬敞、格局方正，前後都有門可以打開 通風對流，後面也有一個緊急出口 若有救護車也可從那邊進出，裡面也有空調 、8支通風柱，門打開就可自然通風，缺點是有檔期的問題。

衛生局指出，第二個大型接種站地點是和平籃球館，可容留面積達1066平方公尺，每日租金約36萬元，優點也是近科技大樓站及六張犁站，地點是比較圓形，裡面也有電梯，可讓長者坐電梯上下，同樣也是會有檔期配合的問題，

救護車可從後門出入，可使用1、3樓。

衛生局表示，第三個地點是台北體育館，可容留面積1522平方公尺，每日租金約13萬8000元，距離台北長庚醫院、台安醫院近，格局方正，出入口都有正後門，一樣有考慮救護車問題，還有無障礙空間、一些休息室可使用，可用1、4、7樓。

衛生局副局長陳正誠則向柯報告，若中央疫苗一次給的量不多，就直接配到醫院，這次若給1.7萬劑，就會再研議，因醫院有一個最大的儲存量，若超過醫院的最大儲存量，可能有一些就必須要放在衛生局。

(中時 )