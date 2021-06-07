苗栗疫情升溫 超豐昨篩1391人 新增36人陽性 11:402021/06/07 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹南超豐電子6日快篩結果，再增36人陽性。（謝明俊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹南超豐電子快篩7日持續進行，但人數已明顯減少。（謝明俊攝） 苗栗竹南電子廠群聚感染情況持續受到社會關注，竹南超豐電子持續快篩至第3天，6月6日單日共快篩1391人，其中陽性36人，陽性率2.6％，陽性人數較5日的17人增加一倍多，顯示疫情仍在升溫。 電子、機械大廠啟動防疫作戰 京鼎 停工二天、竹南廠全員快篩 陳時中鬆口 引進在家快篩試劑 (中時 ) #竹南 #快篩 #超豐 #台灣 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防移工群聚 侯籲祭不出門獎勵 04:102021/06/08 地方新聞 陸外貿增速 下半年料放緩 04:102021/06/08 全球財經 死亡率2.6％再創新高 遠高於全球平均2.16％ 擔心有特別狀況！張上淳：將加速檢測病毒基因序列 04:102021/06/08 焦點要聞 篩檢陰性移工 嘉南隔離引反彈 04:102021/06/08 生活新聞 電子、機械大廠啟動防疫作戰 京元電 移工停工二周、降載復工 04:102021/06/08 財經要聞 電子、機械大廠啟動防疫作戰 友嘉 旗下友晁竹南廠停工一周 04:102021/06/08 財經要聞 死後確診衛生局甩鍋 警怒怠惰 04:102021/06/08 社會新聞 居家隔離概念 發燒 04:102021/06/08 財經要聞 宜縣買疫苗8000萬 轉作紓困 04:102021/06/08 地方新聞 嚴守移工防線 桃稽查709宿舍工廠 04:102021/06/08 生活新聞 規劃接種站 三大科學園區拚十天打完疫苗 04:102021/06/08 財經要聞 生活熱門新聞 直播》陳培哲對國產疫苗疑慮大 指揮中心最新說明 - 生活 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 批政府刁難東洋3千萬劑BNT 醫怒：否則265人不會死 - 生活 天天三重板橋來回 他PCR採檢3天等嘸通知 看App驚覺確診 - 生活 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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