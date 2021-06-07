竹南超豐電子快篩7日持續進行，但人數已明顯減少。（謝明俊攝）

苗栗竹南電子廠群聚感染情況持續受到社會關注，竹南超豐電子持續快篩至第3天，6月6日單日共快篩1391人，其中陽性36人，陽性率2.6％，陽性人數較5日的17人增加一倍多，顯示疫情仍在升溫。

(中時 )