日前有人嫌物流司機滿身汗很髒，讓他無奈發文淚訴自己像異類，一名超商女店看後有感而發貼文表示，疫情期間不僅大量包裹量讓她崩潰，還要承受客人的歧視眼神，付錢都是用丟的，很怕病毒跑到他們身上，讓她的心好累。

這名超商女店員在《Dcard》以「在防疫期間，作為超商店員..」為標題匿名發文，文中表示，每天上班就看到一大座包裹山，領包裹領到心很累，根本找不到休息時間，吃飯也是躲在角落吃，就怕被拍照。

但讓原PO最無法接受的是，遭受客人歧視眼神「給錢用丟的，深怕病毒會跑到他身上」，還有客人不爽要填實聯制，要求給看簡訊還腦羞成怒，年紀較大的客人也會抱怨，內心不禁吶喊「我只是店員而已，不要為難我啊！」。

此貼文引發其他店員紛紛跳出來吐苦水「前幾天一個阿伯買了一堆東西，不給我刷條碼，叫我不要碰他的袋子」、「我在藥妝店做店員，只要有客人跟我說辛苦了，就感動的想哭」、「受不了給錢用丟錢的，我做一個月就走人了」。

不過，原PO也有遇到暖心客人「一位伯伯說你們在這冷氣房齁，本來以為對方要嘲諷大熱天在這裡面很爽，沒想到阿伯接著說『要記得補水捏！疫情期間你們也要保護好自己，知道嗎？啊你吃飽了沒？』」，讓她聽後很感動。

(中時新聞網)