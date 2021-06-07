國民黨團自6月4日起為期一週，每日上午08：30和下午13：30分，由總召費鴻泰（左4）、書記長鄭麗文（左3）、首席副書記長陳玉珍，率黨籍委員，前往總統府和疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。7日已進行第4天，費鴻泰表示，如果立法院開臨時院會，他們會直接跟蘇貞昌院長說，就不會再到這裡抗議了。（鄧博仁攝）

國民黨團自6月4日起為期一週，每日上午08：30和下午13：30分，由總召費鴻泰（前）、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍，率黨籍委員，前往總統府和疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。7日已進行第4天，後面對照著總統府戴著口罩正在辛苦執勤憲兵。（鄧博仁攝）

國民黨團自6月4日起為期一週，每日上午08：30和下午13：30分，由總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍，率黨籍委員，前往總統府和疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動。7日已進行第4天，當隊伍經過總統府時，引起路人的側目。（鄧博仁攝）

國民黨團自6月4日起為期一週，每日上午08：30和下午13：30分，由總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍，率黨籍委員，前往總統府和疾管署，進行「我要疫苗，台灣要活命！」活動，7日已進行第4天。（鄧博仁攝）

疫苗被視為緩解疫情的根本解方，國民黨接連發起「人民要疫苗、台灣要活命」快閃、「挺醫護、要疫苗」等系列活動，遭立法院民進黨團總召柯建銘批為「義和團式抗爭」。國民黨立委費鴻泰今日回擊，請柯建銘多讀點書，清朝末年的義和團是被清廷收編了，他們是清廷的兵，只聽朝廷的話，但國民黨是為民請命。

費鴻泰表示，國民黨要的是大砲跟武器，武器指的就是疫苗。這些活動是為了將人民心聲告訴沒有良心的蔡英文，告訴沒有良心的陳時中，可惡的柯建銘居然說國民黨是義和團，「柯建銘這個不讀書的義和團，他不要疫苗，他不要武器，他要陳時中的氣質來對抗新冠肺炎，他不是義和團，誰是義和團？」

費鴻泰批，且柯建銘這個義和團，不念書、沒知識，還在毀謗、給國民黨戴帽子，「你聽清楚了，我們是要為人民請命，我們要的是疫苗，我們是要救人命的疫苗，讓國家安全的疫苗就是武器，不是靠你們狂妄自大，靠你們剛愎自大，不是靠你們的氣質就可以為國家救人的。」

(中時 )