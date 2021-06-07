疫苗被視為緩解疫情的根本解方，國民黨接連發起「人民要疫苗、台灣要活命」快閃、「挺醫護、要疫苗」等系列活動，遭立法院民進黨團總召柯建銘批為「義和團式抗爭」。國民黨立委費鴻泰今日回擊，請柯建銘多讀點書，清朝末年的義和團是被清廷收編了，他們是清廷的兵，只聽朝廷的話，但國民黨是為民請命。
費鴻泰表示，國民黨要的是大砲跟武器，武器指的就是疫苗。這些活動是為了將人民心聲告訴沒有良心的蔡英文，告訴沒有良心的陳時中，可惡的柯建銘居然說國民黨是義和團，「柯建銘這個不讀書的義和團，他不要疫苗，他不要武器，他要陳時中的氣質來對抗新冠肺炎，他不是義和團，誰是義和團？」
費鴻泰批，且柯建銘這個義和團，不念書、沒知識，還在毀謗、給國民黨戴帽子，「你聽清楚了，我們是要為人民請命，我們要的是疫苗，我們是要救人命的疫苗，讓國家安全的疫苗就是武器，不是靠你們狂妄自大，靠你們剛愎自大，不是靠你們的氣質就可以為國家救人的。」
(中時 )
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