【旅奇傳媒/編輯部報導】一直以來，環境保護和可持續發展的議題在加拿大都備受關注。日前，加拿大野生動物保護協會（Canadian Wildlife Federation）以「為野生動物多出一份力」（#DoMoreForWildlife）為主題舉辦挑戰活動，希望吸引更多人對關注和保護野生動物。每位挑戰者還將獲贈一包黑心金光菊種子，金黃色的小花能吸引來各種小鳥、蝴蝶和其他喜愛傳授花粉的野生昆蟲，若是將花卉種子栽種到自家後院，既能美化環境，也能幫助生物圈循環。

實際上，加拿大為成千上萬野生動植物提供了宜居的環境，這裡擁有世界上最長的海岸線，東臨大西洋、西瀕太平洋、北靠北冰洋，水域遼闊，是包括北大西洋右鯨，白鯨，逆戟鯨在內的海洋野生動物的家園；同時，也擁有超過200萬座湖泊、河流以及全球20％的淡水儲備，為淡水生物和陸地動植物提供了豐富的水資源。在加拿大各機構、組織共同的努力下，數以萬計的野生動植物得以生存、成長、繁衍。

▲努納武特地區的北極熊。 圖：加拿大旅遊局╱提供

受到氣候變遷影響，持續威脅北極熊生長，但世界自然基金會（World Wildlife Fund, WWF）則於日前分享一則令人欣喜的好消息，得益於當地政府與原住民因紐特人社區的良好管理，在加拿大努納武特地區（Nunavut），居住在麥克林托克海峽（M'Clintock Channel）和布西亞灣（Gulf of Boothia）的兩個北極熊種群數量變得更多，體重增加，身體也更健康，是自然生態與動物和諧生長的佳音。

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(中時新聞網)