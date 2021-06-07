台灣疫情爆發，各行各業都受到衝擊，行政院推動紓困4.0方案，不過卻有民眾表示，戶頭僅剩3千元，每天仍要冒著風險出門上班，紓困金也申請不到，反觀前同事戶頭有好幾百萬，也能申請，令他直呼「不公平」，貼文曝光後，網友一致認為「中階的勞工幾乎都領不到」。

原PO日前於PTT八卦板發文抱怨，前同事5年前就已辭去工作，迄今仍是待業中，戶頭存款有好幾百萬，卻可以申請紓困金3萬，反觀自己戶頭僅剩3千多元，全國疫情警戒升至三級後，仍要冒著被感染的風險外出工作，「怎麼反而領不到？紓困4.0有排富嗎？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「發振興券都發最公平」、「沒領到，房貸快繳不出來」、「一堆弱勢領不到」、「一堆國家都全發」、「怎麼申請都不合格，而且最近還要繳一些有的沒有的稅」、「本來這種特殊狀況更該要普發」、「真心覺得不公平，一堆沒怎樣的都領得到」等。

另外，留言中不少人也認為此次紓困金有1類人看得到吃不到，「排勞啊」、「乖乖繳稅的都被排掉了」、「把中階勞工都排掉了」、「這種排法，只會排到上班族而已」、「低薪勞工就是衰，只能貸款還錢」。

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(中時新聞網)