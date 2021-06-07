台灣疫情嚴峻，確診死亡人數不斷攀高，各界對快速廣篩需求不斷增加。今日檢測族群上演華麗大秀，亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)、富齡富錦(1760)全數鎖在漲停板，泰博(4736)大漲逾8%；興櫃股中的普生(4117)、博錸(6572)及金萬林(6645)漲幅在7~12%不等。

寶齡富錦快篩出貨表現出色，陸續拿到各縣市標案外，也打入各大教學醫院，目前也與不少大企業在接觸中，快篩業務5月起將對營收有不錯的負獻，另外，新藥拿百齡認列銷售權利金，法人預期，預估5月營收有機會突破2億元大關，可望較4月翻倍成長。寶齡富錦今日跳空開高後，盤中直衝漲停板111元，至11:10，買單超過5100餘張排隊搶著要買。

泰博抗原快篩試劑已打入國內各大醫院通路，新北標案也拿下六成份額，現已透過經濟部與各大企業及各縣市政府洽談防疫合作中，第2季業績動能充沛，今日股價開高走高，漲幅在8%以上。泰博抗原快篩採全自動化生產線，單班月產能為300-400萬劑，單月三班生產最高月產能可達1000萬劑。

興櫃股的圓點奈米(6797)5月營收1.21億元，年增36％，歐美解封後PCR檢測剛性需求前景仍看好，不過，今日未隨著檢測族群腳步上漲，盤中跌幅在3%左右。國內PCR核酸檢測量能不足因應短期的大量需求下，許多確診者因為檢驗塞車，無法在最短時間內獲得檢測結果。圓點奈米指出，除了已在第一時間撥出20台高通量全自動核酸萃取儀器，提供醫療院所使用外，更將自行設立醫事檢驗所，預計每日將可協助處理高達1萬人次的qPCR（即時定量核酸檢測）檢體，成為北部醫院的備援檢驗單位，提供充足的檢測量能。

(時報資訊)